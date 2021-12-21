Странно было видеть упреки: генпродюсер Yuna ответил на обвинения Тины Кароль

Организаторы музыкальной премии YUNA ответили на обвинения певицы Тины Кароль относительно распределения номинаций.

Ранее Кароль в Instagram опубликовала обращение, в котором отметила, что несмотря на ее продуктивный год, YUNA дала ей только одну номинацию из 16. Тем самым она выразила несогласие с мнением экспертов премии.

В частности, экс-член жюри YUNA продюсер Олег Боднарчук отметил, что как минимум в одной номинации отсутствие Тины Кароль несправедливо — Лучшее концертное шоу.

Однако генпродюсер YUNA Павел Шилько отметил, что Тина Кароль не может быть представлена в категории Лучшее концертное шоу, так как ее выступление проходило в рамках фестиваля Atlas Weekend. А, согласно правилам премии, номинироваться могут лишь сольные концерты.

— В категории могут быть номинированы сольные (не фестивальные) музыкальные концерты и шоу украинских артистов, которые состоялись в период, указанный в пункте 2, и на которые осуществлялась продажа билетов. Шоу Тины было частью фестиваля Atlas Weekend и проходило в бесплатный день, поэтому, согласно нашим правилам, не может претендовать на победу в этой номинации, — заявил Павел Шилько.

По его словам, номинантов в этой категории определяет экспертный совет, анализируя концертный рынок страны. Плюс в этой категории процедура выбора номинантов отличается от других.

— Отличается, поскольку в этой номинации претенденты подбираются не на основе топ-100 ротаций национальных радиостанций и музыкальных телеканалов за отчетный год YUNA, а на основе анализа событий концертного рынка Украины, — рассказал генпродюсер.

В рамках премии YUNA Тина Кароль получила шесть статуэток. В частности, в 2021 году ей вручили самую престижную награду — За особые достижения в музыке. Однако она тогда так и не появилась на вручении награды.

— Тина Кароль – шестикратная победительница YUNA, которая получила также самую престижную награду За особые достижения в музыке в этом году на нашей 10-й церемонии. Поэтому мне очень странно было увидеть ее упреки в дефиците внимания со стороны нашей премии. Кроме того, ее попадание в номинацию Лучшая исполнительница в этом году – это признание значения той большой работы, которую она проделала за 2021 год, — добавил Павел Шилько.