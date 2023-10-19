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Дітей без сімей — тисячі. Дружина Мірошниченка подала документи на друге усиновлення

19 Жовтня 2023, 16:56
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Родина Мірошниченків

Дружина телеведучого Тімура Мірошниченка, адвокат Інна подала документи на усиновлення другої дитини.

Цією новиною вона поділилася з підписниками в Instagram, пожартувавши, що робить захід на друге коло. Цього разу Інна подала документи сама – без Тімура.

Тепер вона очікує на направлення на курси, а після – на їхнє проходження. Далі рекомендації психологів, постановка на облік, пошук і зустріч із дитиною.

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Мірошниченки вирішили усиновити другу дитину

Фото: https://www.instagram.com/_inna_mi_/

– Цього разу я подаюся сама. Тім і так зробив неможливе, щоб відвідувати школу навесні. Вдруге таке диво не станеться. Знаю, що запитаєте. Так, так можна було. У мене є житло, дохід і згода чоловіка брати дітей на своє утримання, – розповіла Інна.

Вона додала, що після всього умовно стане матір’ю-одиначкою щодо нової дитини. Далі ще має бути суд – внутрішньосімейне усиновлення.

– Трохи більше юридичних нюансів. Але це легше, ніж Тіму підлаштовуватися під школу. Чому так швидко? Відчуваю, що є місце в серці й у квартирі, а дітей, які чекають на сім’ю, все ще десятки тисяч, – наголосила Мірошниченко.

Мірошниченки вирішили усиновити другу дитину

Фото: https://www.instagram.com/_inna_mi_/

Нагадаємо, влітку Тімур та Інна Мірошниченки забрали прийомного сина Марселя додому. Подружжя пройшло довгий і складний шлях, щоб всиновити хлопчика, проте не опустило рук і довело справу до кінця.

Також у них є двоє біологічних дітей.

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Фото: Інна Мірошниченко

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