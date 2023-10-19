Жена телеведущего Тимура Мирошниченко, адвокат Инна подала документы на усыновление второго ребенка.

Этой новостью она поделилась с подписчиками в Instagram, пошутив, что делает заход на второй круг. На этот раз Инна подала документы сама — без Тимура.

Теперь она ожидает направление на курсы, а после — их прохождение. Далее рекомендации психологов, постановка на учет, поиск и встреча с ребенком.

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— В этот раз я подаюсь сама. Тим и так сделал невозможное, чтобы посещать школу весной. Второй раз такое чудо не случится. Знаю, что спросите. Да, так можно было. У меня есть жилье, доход и согласие мужа брать детей на свое содержание, — рассказала Инна.

Она добавила, что после всего условно станет матерью-одиночкой относительно нового ребенка. Далее еще предстоит суд — внутрисемейное усыновление.

— Немного больше юридических нюансов. Но это легче, чем Тиму подстраиваться под школу. Почему так быстро? Чувствую, что есть место в сердце и в квартире, а детей, которые ждут семью, все еще десятки тысяч, — подчеркнула Мирошниченко.

Напомним, летом Тимур и Инна Мирошниченко забрали приемного сына Марселя домой. Супруги проделали длинный и сложный путь, чтобы усыновить мальчика, однако не опустили рук и довели дело до конца.

Также у них есть двое биологических детей.

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Фото: Инна Мирошниченко