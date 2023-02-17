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Ді Капріо про допомогу українським дітям: Для мене це честь

17 Лютого 2023, 16:46
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Леонардо Ді Капріо
Джерело: Depositphotos

Американський актор Леонардо Ді Капріо прокоментував свою допомогу українським дітям. Артист пожертвував кошти у Фонд Олени Зеленської, та розповів про свої почуття в Instagram.

– Для мене велика честь підтримати Фонд Олени Зеленської, який забезпечує дітей та сім’ї в Україні необхідними речами, такими як їжа та прихисток, – заявив Леонардо.

Ді Капріо

Про щедрість та бажання актора допомогти стало відомо 16 лютого – Ді Капріо пожертвував кошти для вихованців дитячих будинків сімейного типу, які найбільше постраждали від війни.

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Фонд першої леді допомагає державі поступово відмовлятися від виховання дітей у дитячих будинках радянського типу та інтернатах. Мета – заміни таких інститутів на названі сім’ї та дитячі будинки сімейного типу.

Багато інших голлівудських акторів допомагає Україні та її мешканцям в умовах війни. Наприклад, нещодавно актор Джек Глісон відвідав Київ. У серіалі Гра престолів грав короля Джоффрі, і тепер він приїхав влаштовувати благодійні концерти та передати транспорт для ЗСУ.

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Теги
Війна в Україні Леонардо Ді Капріо Олена Зеленська
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