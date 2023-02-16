Голлівудський актор Леонардо Ді Капріо зробив внесок у фундацію Олени Зеленської. Кошти будуть спрямовані на підтримку вихованців дитячих будинків сімейного типу, що найбільше постраждали від війни.

Фундація підтримує всі дитячі будинки сімейного типу в Україні, де діти ростуть у справжній сімейній атмосфері. Вона також координує свої зусилля з державою, яка наразі рухається в напрямку відходу від виховання дітей у дитячих будинки радянського типу та інтернатах. Мета – заміни такі інституцій на прийомні сім’ї і дитячі будинки сімейного типу.

Однією з родин, яку підтримує фундація, є родина Родних. Вона виховує восьмеро дітей, серед яких Віка, в якої діагностовано психічний розлад. Сім’ї довелось пережити окупацію Херсона, а також евакуацію під дулами танків і постійні обстріли.

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Також фундація допомагає вісьмом вихованцям дитячого будинку сімейного типу Олешко, трьохрічній Віолеті та багатьом іншим.

Загалом фундація планує допомогти всім дитячим будинкам сімейного типу в Україні. Нещодавно в ній запустили пілотний проєкт із забезпечення житлом десяти дитячих будинків сімейного типу, будинки яких були повністю зруйновані внаслідок російської війни проти України.