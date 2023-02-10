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Підтримала Україну без слів: королева Нідерландів з’явилась на публіці у сукні-вишиванці

10 Лютого 2023, 20:37
Валентина Чорна редакторка стрічки
королева Нідерландів Максима
Джерело: Getty Images

Королева Нідерландів Максима з’явилась на публіці у сукні-вишиванці від українського бренду.

Разом зі своєю родиною вона прибула на острів Саби, у межах Карибського туру. Для візиту королева обрала довгу блакитну сукню з вишитим орнаментом білого кольору.

Вартість вишиванки на сайті бренду Foberini становить 19 100 грн.

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– Дуже пишаємось тим, що маємо змогу знайомити світ з українською культурою, особливо у такі складні часи. Дякуємо Королівській родині за те, що ще раз привернули увагу світу до України, – йдеться у повідомленні бренду.

Нещодавно підтримку Україні на тижні моди у Нью-Йорку висловила супермодель Аліна Байкова.

Вона вийшла на червону доріжку в патріотичному светрі синьо-жовтого кольору з написом – F*ck you Putin.

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Вишиванка Нідерланди
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