Американский актер Леонардо Ди Каприо прокомментировал свою помощь украинским детям. Артист пожертвовал средства в Фонд Елены Зеленской, и рассказал о своих чувствах в Instagram.

— Для меня большая честь поддержать Фонд Елены Зеленской, который обеспечивает детей и семьи в Украине необходимыми вещами, такими как еда и приют, — заявил Леонардо.

О щедрости и желании актера помочь стало известно 16 февраля — Ди Каприо пожертвовал средства для воспитанников детских домов семейного типа, наиболее пострадавших от войны.

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Фонд первой леди помогает государству постепенно отказываться от воспитания детей в детских дома советского типа и интернатах. Цель — замены таких институтов на приемные семьи и детские дома семейного типа.

Многие другие голливудские актеры помогает Украине и ее жителям в условиях войны. К примеру, недавно актер Джек Глисон посетил Киев. В сериале Игра престолов играл короля Джоффри, и теперь он приехал устраивать благотворительные концерты и передать транспорт для ВСУ.