Ирландский актер Джек Глисон, известный по роли короля Джоффри в сериале Игра престолов, уже в Киеве. Звезду заметили возле станции метро Арсенальная.

Об этом заявила украинский режиссер Катя Чепура в Facebook, опубликовав с ним фото, сделанное в столице. Именно она и заявила, что к нам приедет всемирно известная звезда.

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— Человек, который к Украине не имеет никакого отношения, решил приехать сюда и поддержать нас, как и его друг Крис, который с начала войны гоняет пикапы для ВСУ из Великобритании, — заявляла ранее Чепура.

За время пребывания в столице он уже успел услышать воздушную тревогу.

Ранее он заявлял, что в Киеве примет участие в нескольких благотворительных мероприятиях и передаст пикап для ВСУ, который приобрели британские волонтеры. Что касается благотворительности, то актер выставил на аукцион статуэтку короля Джоффри Баратеона, которого он сыграл в сериале Игра престолов. Начальная стоимость — 10 тыс. грн. Джек добавил, что также лично распишется на фигурке для нового владельца, который предложит за лот самую высокую цену.

Ранее актер заявлял, что пробудет в Украине всего несколько дней — с 15 по 18 февраля. Помимо благотворительных мероприятий, он хочет встретиться с военными, актерами и школьниками.