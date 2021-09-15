Український дизайнер Андре Тан розповів, що може зіпсувати ваш стиль і назвав антитренди осені 2021 року.

Кутюр’є зазначив, що не варто порушувати правила багатошаровості. І перший шар в осінніх образах не повинен бути щільнішим за другий, інакше буде забагато складок, та й загалом – неохайний вигляд.

– У цьому сезоні вдайтеся до експерименту: під низ одягніть напівприлеглий кардиган, а зверху – куртку, жакет або стильний плащ. Так ви виграєте на контрасті фактур, – сказав Андре Тан.

Дизайнер наголосив, що чорні колготки необхідно замініть кольоровими чи в принт, оскільки саме вони є трендами цієї осені.

– Чорний щільний капрон із розсипом білого горошку, ромбовидна клітина, коса смужка на мікрофібрі чи просто яскрава пара. Варіантів безліч, – сказав кутюр’є.

Модельєр також зазначив, що чорний монолук прирівнюється до осінньої депресії. І не варто самостійно себе заганяти в апатію та сезонну нудьгу, краще – додати фарб у повсякденність.

– Замислилися над покупкою чергового темного жакета? Краще придбайте шапочку яскравого тону та переверніть образ із ніг на голову, – порекомендував Андре Тан.

Також він порадив не боятися експериментів, порекомендувавши у цьому разі спиратися на класичні речі простого крою. Якщо ви зробите все грамотно, то предмети гардероба гармоніюватимуть між собою та не вибиватимуться із загальної концепції луку.

Крім того, Андре Тан сказав, що годі заправляти речі, для яких це недоречно. Також він зазначив, що такий спосіб не завжди робить вас стрункішими.

– Нехай краще ваш модний светр сидить навипуск вільно, тоді пропорції фігури будуть врівноважені, – підсумував модельєр.

Раніше Андре Тан показав, яке взуття буде модне восени 2021 року. Дизайнер наголосив, що на цьому предметі гардеробу економити не можна.