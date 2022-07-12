Украинская певица Tayanna (Татьяна Решетняк) рассказала, сколько стоит жизнь на Бали. Артистка сейчас проживает на острове вместе с 8-летним сыном.

— Одна из причин, почему мы здесь остались жить — здесь намного дешевле, чем в Европе. У мены была идея переехать, я даже два раза была в Польше. Приезжала туда даже с сыном, чтобы посмотреть, как живется. Сейчас мы разъехались с парнем, и я живу с подругой и ребенком, — призналась артистка.

Звезда добавила, что делит виллу пополам, и ее аренда полностью обходится в $4 тыс.

— Мы переехали в этот дом, потому что на Бали очень мало жилья, из-за чего и цены такие. Но можно найти виллу за $2-3 тыс. Есть гостевые домики — они вообще стоят $300-500 в месяц, и вполне неплохие. Здесь за $1 тыс. можно очень неплохо жить, — уверяет Tayanna.

По словам Решетняк, цены на Бали намного дешевле, чем в Европе — это касается и продуктов. Овощи, фрукты, масло, мясо на борщ — чек за все это был около 600 грн.



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Напомним, что Tayanna недавно рассказала о своем новом бойфренде — его зовут Александром, и он уже знаком с ее сыном, 8-летним Даниэлем от первого гражданского мужа. Певица добавила, что сын уважает ее нового избранника, из-за чего у нее с Александром крепкие и дружеские отношения.