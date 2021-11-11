Державне агентство з питань кіно заборонило прокат фільму Ржевський проти Наполеона, в якому одну з головних ролей зіграв чинний президент України Володимир Зеленський.

Стрічка не транслюється на українському телебаченні з 2015 року.

– Держкіно не видавало прокатне посвідчення на фільм Ржевський проти Наполеона (Росія, 2011, режисер М.Вайсберг) жодній компанії-дистриб’ютору з жовтня 2015 року, – повідомило агентство.

У Держкіно пояснили, що з 6 жовтня 2015 року один із акторів фільму, російський комік Юрій Гальцев, перебуває у списку осіб, які загрожують національній безпеці України.

Він зіграв у стрічці Ржевський проти Наполеона епізодичну роль мера.

А згідно зі ст. 15 закону Про кінематографію забороняється прокат фільмів, у яких беруть участь особи з так званого “чорного” списку.

Нагадаємо, що україно-російська комедія Ржевський проти Наполеона вийшла в прокат у 2012 році. Володимир Зеленський не лише зіграв у ній роль Наполеона, а й виступив продюсером фільму.

Також у фільмі брали участь Євген Кошовий, Потап та Руслана Писанка. Критики відреагували на фільм доволі скептично, знайшовши у ньому безліч недоліків.