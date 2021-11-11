Государственное агентство по вопросам кино запретило прокат фильма Ржевский против Наполеона, в котором одну из главных ролей сыграл действующий президент Украины Владимир Зеленский.

Лента не транслируется по украинскому телевидению с 2015 года.

– Госкино не выдавало прокатное удостоверение на фильм Ржевский против Наполеона (Россия, 2011, режиссер М.Вайсберг) ни одной компании-дистрибьютору с октября 2015 года, – сообщило агентство.

В Госкино объяснили, что с 6 октября 2015 года один из актеров фильма, российский комик Юрий Гальцев, находится в списке лиц, угрожающих национальной безопасности Украины.

Он сыграл в ленте Ржевский против Наполеона эпизодическую роль мэра.

А согласно ст. 15 закона О кинематографии запрещается прокат фильмов, в которых участвуют лица из так называемого “черного” списка.

Напомним, что украинско-российская комедия Ржевский против Наполеона вышла в прокат в 2012 году. Владимир Зеленский не только сыграл в ней роль Наполеона, но и выступил продюсером фильма.

Также в фильме участвовали Евгений Кошевой, Потап и Руслана Пысанка. Критики отреагировали на фильм достаточно скептически, обнаружив в нем множество недостатков.