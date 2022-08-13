Американський режисер Абель Феррара зніме фільм про війну в Україні. Він приїхав до нашої країни, щоб побачити всі жахи на власні очі.

Легенда кіно зізнається, що з 24 лютого стежить за тим, що відбувається в Україні, та хоче зняти документальний фільм про війну, з якою Європа не стикалася майже 100 років.

– Я відчув глибоко всередині те, що маю приїхати і зробити фільм. Я не військовий експерт чи політолог, але можу зробити фільм про наймасштабнішу трагедію Європи за останні 75 років, – заявив Абель.

Режисер заявив, що документальний фільм про війну неможливо зняти, якщо не відчути її самому.

Зараз дивляться

– Мені дуже важливо особисто тут бути, розмовляти з людьми, відчувати. Не просто читати новини, а бачити все на власні очі, – додає Феррара.

Команда Абеля їздить майже тиждень Київщиною – Гостомель, Буча, Ірпінь, Бородянка, збираючи жахливі історії місцевих. Україна приваблює творців світового масштабу і цим потрібно скористатися.

Це не останні іноземці, які приїдуть в Україну знімати про війну. Раніше в зруйнованих містах було небезпечно, навіть заміновано, але тепер це змінилося.

Українці також знімають фільми про війну у своїй країні – об’єднання українських продюсерів (ОУП) завершило роботу над документальним фільмом про Маріуполь.