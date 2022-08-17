Государственное агентство Украины по вопросам кино выдало приказ о реорганизации Довженко-Центра, что фактически означает ликвидацию национального киноархива.

Все фильмы из коллекции и имущества Довженко-Центра должны быть переданы Государственному учреждению Научный центр кинематографии Украины, основным видом деятельности которого является “высшее образование”.

Из структуры Центра должны быть выделены Государственное предприятие Украинская анимационная студия, куда передадут авторские права на украинскую анимацию.

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В приказе о реорганизации не упомянута киноархивная и музейная коллекция Довженко-Центра, которые являются частью соответственно государственного архивного и музейного фондов Украины и подпадают под действие отдельного законодательства.

Отметим, что Довженко-Центр еще 13 июля официально перешел в прямое подчинение Госкино Украины. Соответствующий акт приемки-передачи имущественного комплекса Министерство культуры и информационной политики Украины и Госкино подписали 30 июня.

— Передача коллекции национального киноархива с высокой репутацией в мире в фейковое учреждение – огромный удар по международному имиджу украинской власти, особенно во время войны, когда Украина в крови борется за собственную идентичность. Этот удар имеет все признаки посягательства на национальную память и может считаться подрывом государственности и предательством национальных интересов, — отреагировали в Довженко-Центре.

Довженко-Центр – крупнейший международно признанный киноархив Украины, в котором хранится более 10 тыс. наименований (более 60 тыс. единиц хранения) художественных, документальных, анимационных украинских и зарубежных фильмов, более 24 тыс. архивных документов по истории украинского кино, более 400 музейных экспонатов. Единственный украинский представитель Международной федерации киноархивов (FIAF).