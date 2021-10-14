Традиционно, 14 октября, в Украине отмечают День защитников и защитниц. Сегодня принято поздравлять героев, которые отстаивают и защищают честь и территорию нашего государства.

Свои поздравления с праздником уже успели обнародовать украинские звезды. Блогер Ксения Якимова и телеведущий Дмитрий Танкович пожелали всем мужчинам и женщинам силы и воодушевления.

— Желаем вам крепкого здоровья, больше сил и воодушевления, чтобы защищать нас. С Днем защитников! Удачи, — сказали звезды.

А модель plus-size Мила Кузнецова посвятила свое поздравление всем защитникам, которые находятся на востоке Украины.

— Благодаря вам у нас есть дом и наша страна. Желаю, чтобы все вороженьки исчезли, как роса на солнце. И вы смогли вернуться домой. С праздником вас! Слава защитникам Украины, — сказала Мила.

Участники группы Океан Эльзы на странице в Instagram обнародовали фото с украинским военными и поблагодарили их за мужество и преданность.

— Спасибо вам за преданность, подлинность. Спасибо за то, что мы есть, что мы творим, живем. Благодаря вам, все будет победа, — написали участники Океана Эльзы.

Группа Антитела опубликовала фрагмент песни Завжди моя, которую посвятила Украине и украинским защитникам и защитницам.

— Мы благодарим всех защитников и защитниц, которые ежедневно прилагают усилия, рискуют и стоят за нашу правду, свободу и независимость. И помним всех, кто смело держал оборону и нес наш флаг, но так и не вернулся домой. Дорогая цена нашего мирного неба, — написали участники группы Антитела.

Певец Александр Положинский также выразил свое почтение и благодарность всем, кто защищает Украину.

— Всем, кто боролся и борется за Украину, ее Независимость и Целостность, кто защищал и защищает, благодарность и уважение! — написал Александр.

К поздравлениям также присоединилась актриса Ирма Витовская. Она добавила, что сегодня украинцы отмечают Покрову Пресвятой Богородицы, День казачества и День создания УПА.