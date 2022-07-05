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Святослав Вакарчук став батьком удруге

5 Липня 2022, 17:06
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Святослав Вакарчук

Святослав Вакарчук вдруге став батьком – у нього народилася донька Соломія. Про це повідомили в ефірі інформаційного телемарафону.

Ім’я, що обрали батьки дитини, означає мир.

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Сталося це ще 21 червня, але інформацію про це співак та його обраниця приховували. Торік Євгенія народила Вакарчуку первістка Івана.

Тато і мама Соломії та Івана вирішили не розголошувати жодної іншої інформації, а також просять з повагою поставитися до їх вирішення та права на приватне життя.

Про те, що Вакарчук чекав на появу другої дитини стало відомо ще в травні – тоді в мережі з’явилися кадри, де обраниця музиканта Євгена Яцута постає з животиком, що округлився. Тоді Святослав відмовився коментувати ситуацію.

Вже у червні соліст гурту Океан Ельзи вперше показав фото свого сина – це сталося на День батька 19 червня. У Instagram Святослав оприлюднив чорно-біле фото, на якому зображені його рука та сина. Малюк зворушливо тримає батька за палець. Музикант додав, що відзначати таке свято – це подарунок долі.

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Первісток Вакарчука народився ще 25 серпня 2021 року – сина назвали Іваном на честь покійного батька музиканта.

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Святослав Вакарчук
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