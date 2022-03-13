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Давав автограф під прицілом: Синельников розповів про загарбників у будинку

13 Березня 2022, 17:00
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Давав автограф під прицілом: Синельников розповів про загарбників у будинку

Співавтор і режисер шоу Орел і Решка Євген Синельников, який перебував у полоні російських військ у власному будинку в Бучі, розповів, як до нього прийшли військові РФ і наставляли дуло зброї на обличчя.

В одному з останніх інтерв’ю він розповів, як увірвалися до його будинку.

– До нас прийшли загарбники з автоматами. Вони кажуть: не хвилюйтесь, ми прийшли з миром. І після цього в будинок заходять 20 людей з автоматами, всіх садять, переписують і обшукують будинок. Це не передати словами, – ділиться своїми кошмарами Синельников.

Він додав, що загарбники його впізнали.

– Вони мені кажуть: ой, ми вас впізнали, а дайте нам автограф. А у нас у хаті темно було, вікна всі вибиті, ми клейонкою їх уже обклеїли. Ну і я пишу автограф, до мене підходить один із вояк, спрямовує дуло на мене і включає підсвічування. Вибачте, але це п***ець. Не дай Боже комусь це пережити, – розповів Євген.

Режисер шоу додав, що їх напевно залишили живими через те, що його впізнали. Синельников додав, що багато мешканців поряд із його будинком розстріляли.

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Війна в Україні
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