Соавтор и режиссер шоу Орел и Решка Евгений Синельников, находившийся в плену российских войск в собственном доме в Буче, рассказал, как к нему пришли военные РФ и наставляли дуло оружия на лицо.

В одном из последних интервью он рассказал, как ворвались в его дом.

— К нам пришли захватчики с автоматами. Они говорят: не волнуйтесь, мы пришли с миром. И после этого в дом заходят 20 человек с автоматами, всех садят, переписывают, и обыскивают дом. Это не передать словами, — делится своими кошмарами Синельников.

Он добавил, что захватчики его узнали.

— Они мне говорят: ой, мы вас узнали, а дайте нам автограф. А у нас в доме темно было, окна все выбиты, мы клеенкой их уже обклеили. Ну и я пишу автограф, ко мне подходит один из вояк, направляет дуло на меня и включает подсветку. Извините, но это п***ец. Не дай Бог кому-то это пережить, — рассказал Евгений.

Режиссер шоу добавил, что их наверняка оставили в живых из-за того, что его узнали. Синельников добавил, что много жильцов рядом с его домом расстреляли.