Співак Віталій Козловський прагне вирішити тривалий конфлікт з колишнім продюсером Ігорем Кондратюком. Артист пропонує укласти мир та навіть запропонував план цієї угоди, звернувшись до Кондратюка через соцмережі.

У новому відеозверненні Козловський закликав опонента зустрітись особисто, а не через представників сторін. При цьому співак, що нині служить в ЗСУ наголосив – мирова не означає “забути про борги”.

Згідно із тими пунктами, що їх розписав Віталій Козловський, він із експродюсером для початку мають зустрітися і дійти згоди. Далі має відбутися сплата боргу у декілька платежів протягом двох років з огляду на ситуацію в країні. Після цього сторони мають вирішити питання щодо подальшого придбання прав на окремі пісні зі старого репертуару Козловського.

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– Ми тиснемо один одному руки, вважаємо цей конфлікт вичерпаним і не повертаємось до нього ніколи більше, – запропонував наприкінці такої дорожної карти співак.

На думку Віталія Козловського, це стане гідним прикладом правового й етичного врегулювання питання авторських прав.

Серед зіркових підписників артиста є акторка Наталка Денисенко, що слідкує за конфліктом та нерідко висловлює свою думку в коментарях до дописів Віталія. Так і цього разу Денисенко підтримала пропозицію Козловського.

– Дуже достойний крок, Віталіку! Ось такі пропозиції мали б звучати від Ігоря Кондратюка! – зауважила акторка.

Раніше продюсер порадив своєму колишньому підопічному читати закони та уточнив, що виконавча служба стягує з артиста лише пʼяту частину від зарплатні.