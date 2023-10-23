Певец Виталий Козловский стремится решить длительный конфликт с бывшим продюсером Игорем Кондратюком. Артист предлагает заключить мир и даже предложил план этого соглашения, обратившись к Кондратюку через соцсети.

В новом видеообращении Козловский призвал оппонента встретиться лично, а не через представителей сторон. При этом певец, который сейчас служит в ВСУ отметил — мировая не означает “забыть о долгах”.

Согласно тем пунктам, которые расписал Виталий Козловский, он с экс-продюсером для начала должны встретиться и прийти к согласию. Далее должна состояться уплата долга в несколько платежей в течение двух лет, учитывая ситуацию в стране. После этого стороны должны решить вопрос о дальнейшем приобретении прав на отдельные песни из старого репертуара Козловского.

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— Мы жмем друг другу руки, считаем этот конфликт исчерпанным и не возвращаемся к нему никогда больше, — предложил в конце такой дорожной карты певец.

По мнению Виталия Козловского, это станет достойным примером правового и этического урегулирования вопроса авторских прав.

Среди звездных подписчиков артиста есть актриса Наталья Денисенко, которая следит за конфликтом и нередко высказывает свое мнение в комментариях к сообщениям Виталия. Так и на этот раз Денисенко поддержала предложение Козловского.

— Очень достойный шаг, Виталик! Вот такие предложения должны были бы звучать от Игоря Кондратюка! — отметила актриса.

Ранее продюсер посоветовал своему бывшему подопечному читать законы и уточнил, что исполнительная служба взимает с артиста только пятую часть от зарплаты.