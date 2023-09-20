Співачка-зрадниця Таїсія Повалій продовжує співати в Росії українські пісні. Цього разу вона знову взяла участь у пропагандистському концерті, який має назву Песни русского мира.

Незважаючи на назву шоу, Повалій вирішила виконати на сцені українську народну пісню Ти ж мене підманула. Разом з нею виступив Кубанський козачий хор, а на екрані позаду транслювалися соняшники.

Путіністка регулярно бере участь у кремлівських шабашах, із задоволенням виконуючи на них пісні рідної країни, яку вона зрадила. Наприклад, на концерті, присвяченому Йосипу Кобзону, Повалій заспівала Черемшину. І таке відбувається регулярно.

Зараз дивляться

Цинічним вчинкам зрадниці дивуватися не варто, вона давно окреслила свою позицію і ясно дала зрозуміти, що російські рублі їй важливіші. Крім того, Повалій навіть приїжджала в тимчасово окупований Луганськ, де розважала російських окупантів.

До того ж, нещодавно стало відомо, що мама Повалій була в Київській області, коли почалася повномасштабна війна. У жінки навіть стався нервовий зрив через російські обстріли, адже біля її будинку був приліт.

Фото: Таїсія Повалій