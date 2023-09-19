Поет і телеведучий Петро Мага, який колись писав пісні для зрадниці Таїсії Повалій і товаришував із нею, розкрив нові подробиці з її життя. Зокрема він розповів, де перебувала мама путіністки на початку повномасштабної війни та що з нею сталося потім.

Виявилося, що під час 24 лютого 2022 року і згодом мама зрадниці була в Київській області. Ба більше, поруч із її будинком прилетіла російська ракета, а через пережиті обстріли в жінки стався нервовий зрив. Про це Мага розповів в інтерв’ю Rostyslove Production.

– Її мама має психічне захворювання. Вона була тут під обстрілами, її вивозили якось через Білорусь. У її мами влупило поруч із будинком, у лютому чи в березні 2022 року, тож сталися проблеми з головою через це. Вони вивозили її, не знаю, якими шляхами. Але вона жила тут. У неї стався якийсь нервовий зрив, найімовірніше, тому що її возили до психіатра, – розкрив подробиці Мага.

Додає, знав колись Повалій нормальною, однак те, що вона робить зараз, на голову не налазить. Не розуміє, як знаючи те, що відбувається в Україні, можна вихваляти російську зброю та виступати на їхніх пропагандистських святах.

Зараз дивляться

– Це просто жах! Це при тому, що я знаю Таю як таку добру сільську панночку із села Шамраївка. Я спілкувався з нею, як із нормальною такою тіткою, яка й вареників наліпить, і борщу поїсть. Дуже шкода, – наголосив Петро Мага.

Таїсія Повалій продалася за російські рублі й вихваляє кривавий режим Володимира Путіна. Вона регулярно робить усілякі цинічні вчинки щодо рідної країни.

Нещодавно Повалій побувала в окупованому Луганську. Там вона розважала російських окупантів і вихваляла їхні злочини проти мирних громадян України.

Фото: Петро Мага, Таїсія Повалій