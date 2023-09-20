Певица-предательница Таисия Повалий продолжает петь в России украинские песни. На этот раз она вновь приняла участие в пропагандистском концерте, который называется Песни русского мира.

Несмотря на название шоу, Повалий решила исполнить на сцене украинскую народную песню Ти ж мене підманула. Вместе с ней выступил Кубанский казачий хор, а на экране позади транслировались подсолнухи.

Путинистка регулярно принимает участие в кремлевских шабашах, с удовольствием исполняя на них песни родной страны, которую она предала. Например, на концерте, посвященному Иосифу Кобзону, Повалий спела Черемшину. И такое происходит регулярно.

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Циничным поступкам предательницы удивляться не стоит, она давно очертила свою позицию и ясно дала понять, что российские рубли ей важнее. Кроме того, Повалий даже приезжала во временно оккупированный Луганск, где развлекала российских оккупантов.

К тому же, недавно стало известно, что мама Повалий была в Киевской области, когда началась полномасштабная война. У женщины даже случился нервный срыв из-за российских обстрелов, ведь возле ее дома был прилет.

Фото: Таисия Повалий