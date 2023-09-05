Співачка-зрадниця Таїсія Повалій побувала в окупованому Луганську. Путіністка розважала російських окупантів і вихваляла їхні злочини проти мирних громадян України.

В окупованому Луганську Повалій виступила на концерті з нагоди відкриття меморіального комплексу, в якому вшановують російських окупантів.

На сцену зрадниця вийшла в компанії путініста Олександра Михайлова, з яким вони заспівали в дуеті пісню На дальнем берегу. Глядачами були окупанти, колаборанти і діти.

Розважала російських окупантів: Таїсія Повалій відвідала Луганськ / 2 зображення

Крім Повалій і Михайлова, злочинців розважали й інші зірки-путіністи, серед яких Лариса Доліна, Сергій Шакуров, Володимир Стєклов.

Раніше ми писали про те, що Повалій облила брудом Україну. Вочевидь, зрадниця не може існувати без згадки рідної країни, а тому іноді видає всяку маячню.

Окрім того, що вона зізналася в коханні країні-агресору, Таїсія згадала, як жила в Україні. У путіністки повернувся язик сказати про те, що тоді громадянам нашої країни нібито не вистачало духовного виховання.

Фото: Таїсія Повалій