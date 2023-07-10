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Цимбалюк сказав, чи буде 2-й сезон Спіймати Кайдаша і Кава з кардамоном

10 Липня 2023, 11:03
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Тарас Цимбалюк
Джерело: Тарас Цимбалюк

Актор Тарас Цимбалюк сказав, коли буде продовження серіалу Спіймати Кайдаша, в якому він зіграв роль Карпа.

В Instagram-stories Тарас вирішив поспілкуватися з підписниками і відповісти на їхні запитання. Так, хтось поцікавився, чи варто чекати на другий сезон українського серіалу.

Цимбалюк сказав, найближчим часом не бачить сенсу ставити йому такі запитання, адже він сам не знає.

– Я вже мільйон разів відповів, що наразі нічого не чути з приводу продовження Спіймати Кайдаша, – наголосив актор.

Тарас Цимбалюк про продовження Кадашевої сім'ї

Однак Тарас потішив шанувальників іншого серіалу, в якому також зіграв одну з ключових ролей, а саме – Кава з кардамоном. Тут він упевнено сказав, що продовження буде, але дати виходу називати не став.

Тарас Цимбалюк про продовження Кави з кардамоном

Зазначимо, у березні серіал Спіймати Кайдаша з’явився на Netflix. Його сценаристка – Наталія Ворожбит.

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