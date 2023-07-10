Актер Тарас Цымбалюк сказал, когда будет продолжение сериала Поймать Кайдаша, в котором он сыграл роль Карпо.

В Instagram-stories Тарас решил пообщаться с подписчиками и ответить на интересующие их вопросы. Так, кто-то поинтересовался, стоит ли ждать второй сезон украинского сериала.

Цымбалюк сказал, в ближайшее время не видит смысла ставить ему такие вопросы, ведь он сам не знает.

— Я уже миллион раз ответил, что пока что ничего не слышно по поводу продолжения Поймать Кайдаша, — подчеркнул актер.

Однако Тарас порадовал поклонников другого сериала, в котором также сыграл одну из ключевых ролей, а именно — Кофе с кардамоном. Тут он уверенно сказал, что продолжение будет, но даты выхода называть не стал.

Отметим, в марте сериал Поймать Кайдаша появился на Netflix. Его сценаристка — Наталья Ворожбит.