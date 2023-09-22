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Цілував у щоку: Кайлі Дженнер засвітила селфі із Тімоті Шаламе

22 Вересня 2023, 11:09
Тетяна Штерєва редакторка розділу Lifestyle
Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер

Зірка реаліті-шоу та модель Кайлі Дженнер засвітила промовисту шпалеру на екрані свого телефона під час Тижня моди в Мілані. До Італії знаменитість прибула на показ Prada.

Дженнер потрапила в обʼєктив фотографа видання Elle Mexico зі своїм iPhone в момент, коли вона вдягала сонячні окуляри. Екран блокування на телефоні загорівся й на ньому стало видно миле селфі Дженнер із Тімоті Шаламе. На світлині Тімоті цілує Кайлі в щоку, водночас зірки дивляться в камеру.

Уперше чутки про роман моделі та актора з’явилися навесні. Однак лише нещодавно вони вперше з’явилися на публіці як пара. Спочатку їх заскочили на концерті Бейонсе. Відтак на Відкритому чемпіонаті США з тенісу, де знаменитості більше були зайняті одне одним, ніж матчем.

Зараз дивляться

Днями журналісти впіймали Тімоті Шаламе в Беверлі-Гіллз та спитали його про Кайлі Дженнер. Номінант на Оскар не відповів на жодне запитання, проте, здавалося, що він стримував усмішку.

Від стосунків із репером з Тревісом Скоттом у Дженнер є двійко дітей: 5-річна донька Стормі та син Ейра, якому виповнився рік. Тімоті Шаламе раніше зустрічався з Лілі-Роуз Депп, Ейзою Гонсалес і Лурдес Леон.

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Кайлі Дженнер Тімоті Шаламе
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