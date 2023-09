Зірка реаліті-шоу та модель Кайлі Дженнер засвітила промовисту шпалеру на екрані свого телефона під час Тижня моди в Мілані. До Італії знаменитість прибула на показ Prada.

Дженнер потрапила в обʼєктив фотографа видання Elle Mexico зі своїм iPhone в момент, коли вона вдягала сонячні окуляри. Екран блокування на телефоні загорівся й на ньому стало видно миле селфі Дженнер із Тімоті Шаламе. На світлині Тімоті цілує Кайлі в щоку, водночас зірки дивляться в камеру.

Уперше чутки про роман моделі та актора з’явилися навесні. Однак лише нещодавно вони вперше з’явилися на публіці як пара. Спочатку їх заскочили на концерті Бейонсе. Відтак на Відкритому чемпіонаті США з тенісу, де знаменитості більше були зайняті одне одним, ніж матчем.

Днями журналісти впіймали Тімоті Шаламе в Беверлі-Гіллз та спитали його про Кайлі Дженнер. Номінант на Оскар не відповів на жодне запитання, проте, здавалося, що він стримував усмішку.

Timothée Chalamet is hinting things are going well with Kylie Jenner!

Watch how he responds when he’s asked about his boo: https://t.co/A1PgB9Xtvg

— TMZ (@TMZ) September 21, 2023