Звезда реалити-шоу и модель Кайли Дженнер засветила красноречивые обои на экране своего телефона во время Недели моды в Милане. В Италию знаменитость прибыла на показ Prada.

Дженнер попала в объектив фотографа издания Elle Mexico со своим iPhone в момент, когда она надевала солнечные очки. Экран блокировки на телефоне загорелся и на нем стало видно милое селфи Дженнер с Тимоти Шаламе. На фотографии Тимоти целует Кайли в щеку, при этом звезды смотрят в камеру.

Впервые слухи о романе модели и актера появились весной. Однако лишь недавно они впервые появились на публике как пара. Сначала их застали на концерте Бейонсе. Затем на Открытом чемпионате США по теннису, где знаменитости больше были заняты друг другом, чем матчем.

На днях журналисты поймали Тимоти Шаламе в Беверли-Хиллз и спросили его о Кайли Дженнер. Номинант на Оскар не ответил ни на один вопрос, однако, казалось, что он сдерживал улыбку.

Timothée Chalamet is hinting things are going well with Kylie Jenner!

Watch how he responds when he’s asked about his boo: https://t.co/A1PgB9Xtvg

— TMZ (@TMZ) September 21, 2023