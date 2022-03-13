  • Найкращий фільм – У руках пса;
  • Найкращий актор – Вілл Сміт (Король Річард);
  • Найкращий актор другого плану – Трой Коцур (CODA: У ритмі серця);
  • Найкраща акторка – Джоенна Скенлен (Після кохання);
  • Найкраща акторка другого плану – Аріана Дебозе (Вестсайдська історія);
  • Найкращий фільм іноземною мовою – Сядь за кермо моєї машини;
  • Найкращий документальний фільм – Літо душі;
  • Найкращий мультфільм – Енканто;
  • Найкращий британський фільм – Белфаст;
  • Найкращий режисер – Джейн Кемпіон (У руках пса);
  • Найкращий оригінальний сценарій – CODA: У ритмі серця
  • Найкращий адаптований сценарій – Локрична піца

Нагадаємо, що на червоній доріжці перед врученням премії BAFTA актор Бенедикт Камбербетч заявив, що готовий прийняти біженців з України у своєму будинку.

Таким чином він хоче приєднатися до урядової програми Великої Британії Homes for Ukraine (Будинки для України). До речі, Камбербетч прийшов на церемонію зі значком у кольорах прапора України.

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