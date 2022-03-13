Найкращий фільм – У руках пса;

Найкращий актор – Вілл Сміт (Король Річард);

Найкращий актор другого плану – Трой Коцур (CODA: У ритмі серця);

Найкраща акторка – Джоенна Скенлен (Після кохання);

Найкраща акторка другого плану – Аріана Дебозе (Вестсайдська історія);

Найкращий фільм іноземною мовою – Сядь за кермо моєї машини;

Найкращий документальний фільм – Літо душі;

Найкращий мультфільм – Енканто;

Найкращий британський фільм – Белфаст;

Найкращий режисер – Джейн Кемпіон (У руках пса);

Найкращий оригінальний сценарій – CODA: У ритмі серця

Найкращий адаптований сценарій – Локрична піца

Нагадаємо, що на червоній доріжці перед врученням премії BAFTA актор Бенедикт Камбербетч заявив, що готовий прийняти біженців з України у своєму будинку.

Таким чином він хоче приєднатися до урядової програми Великої Британії Homes for Ukraine (Будинки для України). До речі, Камбербетч прийшов на церемонію зі значком у кольорах прапора України.