У неділю, 13 березня, Британська академія телебачення і кіномистецтв оголосила переможців престижної кінопремії BAFTA.
Церемонія вручення нагород традиційно відбулася в Лондоні. Володарем головної нагороди став фільм У руках пса режисера Джейна Кемпіона.
- Найкращий фільм – У руках пса;
- Найкращий актор – Вілл Сміт (Король Річард);
- Найкращий актор другого плану – Трой Коцур (CODA: У ритмі серця);
- Найкраща акторка – Джоенна Скенлен (Після кохання);
- Найкраща акторка другого плану – Аріана Дебозе (Вестсайдська історія);
- Найкращий фільм іноземною мовою – Сядь за кермо моєї машини;
- Найкращий документальний фільм – Літо душі;
- Найкращий мультфільм – Енканто;
- Найкращий британський фільм – Белфаст;
- Найкращий режисер – Джейн Кемпіон (У руках пса);
- Найкращий оригінальний сценарій – CODA: У ритмі серця
- Найкращий адаптований сценарій – Локрична піца
Нагадаємо, що на червоній доріжці перед врученням премії BAFTA актор Бенедикт Камбербетч заявив, що готовий прийняти біженців з України у своєму будинку.
Таким чином він хоче приєднатися до урядової програми Великої Британії Homes for Ukraine (Будинки для України). До речі, Камбербетч прийшов на церемонію зі значком у кольорах прапора України.