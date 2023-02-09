Один із засновників легендарного британського рок-гурту Pink Floyd Роджер Вотерс, виступаючи в Раді Безпеки ООН, заявив, що вторгнення Росії в Україну було “спровоковано”. Варто зазначити, що прокремлівська позиція музиканта ні для кого не є таємницею.

На Раді безпеки ООН Вотерс виступав гостем від Росії. У своїй заяві він сказав, що говорить від імені чотирьох мільярдів братів та сестер.

– Вторгнення РФ в Україну було незаконним. Я засуджую його найрішучішим чином. Крім того, російське вторгнення в Україну не було неспровокованим, тому я також засуджую провокаторів найрішучішим чином, – сказав Роджер.

У свою чергу посол України в ООН Сергій Кислиця наголосив, що музикант – цегла у стіні російської пропаганди.

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– Це іронічно, якщо не лицемірно, що містер Вотерс зараз намагається відбілити чергове вторгнення. Як сумно його колишнім шанувальникам бачити, як він погоджується на роль лише цегли у стіні російської дезінформації та пропаганди, – наголосив Кислиця.

У серпні Роджер Вотерс розкритикував президента США Джо Байдена за постачання зброї Україні. Тоді він назвав політика військовим злочинцем.