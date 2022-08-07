Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Персони

Через підтримку України: Роджер Вотерс назвав Джо Байдена військовим злочинцем

7 Серпня 2022, 21:06
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Через підтримку України: Роджер Вотерс назвав Джо Байдена військовим злочинцем
Джерело: Depositphotos

Екслідер гурту Pink Floyd Роджер Вотерс розкритикував президента США Джо Байдена за постачання зброї Україні. Музикант назвав політика військовим злочинцем.

Під час концертного туру This Is Not A Drill артист на виступах використовує відео з політичними висловлюваннями. В одному з роликів з’явилася фотографія Джо Байдена, яку супроводжувала фраза – військовий злочинець.

Так, Роджер вважає, що президент США розпалює вогонь в Україні.

Зараз дивляться

– Це тяжкий злочин. Чому США не підштовхнуть Зеленського до переговорів, усуваючи необхідність у цій жахливій війні? – Сказав Вотерс.

Він заявив, що війна розпочалася ще в 2008 році. Нібито тоді НАТО порушила свою обіцянку, яку дала президенту СРСР Михайлу Горбачову у 1990-х роках, і почала розширюватися на Схід. Однак, попри твердження російських лідерів, такої обіцянки не було.

Зазначимо, у березні Роджер говорив, що вважає жахливим повномасштабне вторгнення РФ до України. А дійства президента Росії Володимира Путіна описав, як – вчинок бандита.

Читайте також:
Через підтримку України: Роджер Вотерс назвав Джо Байдена військовим злочинцемВ колаборації з лідером Бумбоксу: Pink Floyd присвятив кліп Україні

Джерело
CNN
Теги
Війна в Україні Джо Байден
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь