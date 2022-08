Екслідер гурту Pink Floyd Роджер Вотерс розкритикував президента США Джо Байдена за постачання зброї Україні. Музикант назвав політика військовим злочинцем.

Під час концертного туру This Is Not A Drill артист на виступах використовує відео з політичними висловлюваннями. В одному з роликів з’явилася фотографія Джо Байдена, яку супроводжувала фраза – військовий злочинець.

Так, Роджер вважає, що президент США розпалює вогонь в Україні.

Зараз дивляться

– Це тяжкий злочин. Чому США не підштовхнуть Зеленського до переговорів, усуваючи необхідність у цій жахливій війні? – Сказав Вотерс.

Він заявив, що війна розпочалася ще в 2008 році. Нібито тоді НАТО порушила свою обіцянку, яку дала президенту СРСР Михайлу Горбачову у 1990-х роках, і почала розширюватися на Схід. Однак, попри твердження російських лідерів, такої обіцянки не було.

Зазначимо, у березні Роджер говорив, що вважає жахливим повномасштабне вторгнення РФ до України. А дійства президента Росії Володимира Путіна описав, як – вчинок бандита.