Співачка MamaRika, яка нещодавно зробила пластику грудей, поділилася з шанувальниками першими результатами операції. Водночас артистка поставила на місце критиків, що несхвально відгукувалися про її рішення щодо змін у власному тілі.

MamaRika показала нові груди

На фото у сториз співачка постала у спеціальному бандажі, що його носять після пластичної операції на грудях. Він більше скидається на обладунки, проте дозволяє успішно пройти період реабілітації.

– Знайомтеся з дівками – Зіна та Клавдія, – з гумором підписала фото MamaRika.

У рубриці Запитання-відповідь артистка розсекретила, якого обʼєму імпланти їй поставили. Зʼясувалося, що вони по 330 мл і мають анатомічну форму. Це, за словами співачки, відповідає десь третьому розміру грудей.

Зараз дивляться

– Мають дуже натуральний вигляд. Метою був не великий розмір, а привести крихіток в тонус, – пояснила виконавиця.

Вона уточнила, що до народження сина також мала третій розмір. Проте грудне вигодовування, що тривало півтора року, вплинуло на форму, що співачка і вирішила виправити за допомогою пластики.

MamaRika звернулася до хейтерів

Артистка зізналася, що не очікувала такого резонансу навколо операції. Причому коментарі, відгуки та повідомлення виявилися доволі контрастними, що дозволило співачці почистити список фоловерів.

– Мої хороші, якщо ви досі до них належите і пробуєте мені писати якісь гадощі чи каки, я вас дуже прошу пройти самих до виходу. Ви мені дуже полегшите життя, – зазначила артистка.

Нагадаємо, що, крім мамопластики, MamaRika зробила ще й підтяжку живота. Співачка поділилася, що після кесаревого розтину в неї зʼявилося нависання, якого вона тепер позбулася.