Співачка MamaRika повідомила шанувальникам, що наважилася на пластику грудей. Артистка поки не показала, як саме змінила свої форми, проте пообіцяла невдовзі познайомити всіх “із новою собою”.

MamaRika зробила пластику грудей

Зірка опублікувала в Instagram відео з клініки, де вона зробила операцію. У ньому вона тримає в руках коробку з імплантами, що дозволять їй, як написала співачка, “стати кращою версією себе”.

Водночас MamaRika зауважила, що любить себе різною, проте “готова йти далі”. Знаменитість додала, що прийшла до лікарів із непростим запитом.

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– Ми повинні були виключити всі ризики через ймовірну спадковість онкології у моїй родині, – поділилася артистка.

Судячи з відео, чоловік співачки Сергій Середа підтримав її прагнення до змін. MamaRika пообіцяла, що скоро її шанувальники побачать результат.

Реакція мережі на пластичну операцію MamaRika

Шанувальники радіють за улюблену артистку. Дехто написав в коментарях, що розгадав наміри співачки. Знайшлися й ті, хто вважає, що MamaRika поквапилася з рішенням. Утім більшість зійшлася в думці, що кожна жінка має повне право робити із собою все, що вважає за потрібне.

О, як класно! Підтримую! Будьте здорові!

Головне робити так, як хочеться. Віримо в вас.

Якщо є такі кошти в цей час, то ваше право. Я чомусь так і думала, що ви готуєтеся до пластики грудей.

Мені здається, що треба було ще почекати. Дійсно, мало часу пройшло від народження дитини плюс вправи. Треба було спочатку з нами порадитися. Нехай все буде добре!

Ніхто не має права вказувати жінці, як їй жити, що робити зі своїм тілом. Ви – молодець! Захотіли – зробили.

Нагадаємо, що у серпні 2021 року MamaRika народила сина і вже за півтора місяці після пологів прийшла у форму. Відомо, що зірка приділяє багато уваги спорту та захоплюється йогою.