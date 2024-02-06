Певица MamaRika, которая недавно сделала пластику груди, поделилась с поклонниками первыми результатами операции. Вместе с тем артистка поставила на место критиков, которые неодобрительно отзывались о ее решении относительно изменений в собственном теле.

MamaRika показала новую грудь

На фото в сториз певица предстала в специальном бандаже, который носят после пластической операции на груди. Он больше похож на доспехи, однако позволяет успешно пройти период реабилитации.

— Знакомьтесь с девочками — Зина и Клавдия, — с юмором подписала фото MamaRika.

В рубрике Вопрос-ответ артистка рассекретила, какого объема импланты ей поставили. Выяснилось, что они по 330 мл и имеют анантомическую форму. Это, по словам певицы, соответствует где-то третьему размеру груди.

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— Выглядят очень натурально. Целью был не большой размер, а привести малышек в тонус, — объяснила исполнительница.

Она уточнила, что до рождения сына также имела третий размер. Однако грудное вскармливание, длившееся полтора года, повлияло на форму, что певица и решила исправить с помощью пластики.

MamaRika обратилась к хейтерам

Артистка призналась, что не ожидала такого резонанса вокруг операции. Причем комментарии, отзывы и сообщения оказались довольно контрастными, что позволило певице почистить список фолловеров.

— Мои хорошие, если вы до сих пор к ним относитесь и пробуете мне писать какие-то гадости или каки, я вас очень прошу пройти самих к выходу. Вы мне очень облегчите жизнь, — отметила артистка.

Напомним, что, кроме маммопластики, MamaRika сделала еще и подтяжку живота. Певица поделилась, что после кесарева сечения у нее появилось нависание, от которого она теперь избавилась.