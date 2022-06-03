Акторка Олеся Жураківська пояснила, чому в Україні потрібно повністю забути про російську культуру.

В інтерв’ю Аліні Доротюк вона зізналась, що виросла на віршах Пушкіна, а зараз ця творчість виступає в ролі зброї проти українського народу.

– Зараз війна, коли є лише біле та чорне. Щоб не було таких розмов, що “не все так однозначно”, потрібно просто видалити це. Коли пухлину видаляють, то видаляють всі метастази і ще охоплюють тканини навколо них для того, щоб не було проблеми. Вдома робіть що хочете, а в державі такого не має бути. Але коли вірші Пушкіна Безруков використовує, як зброю, і сидить із мерзенною харею і щось розповідає. Потрібно розуміти, що вірші Пушкіна можуть бути зброєю, а не чудовою казкою, – заявила вона.

Зараз дивляться

Також Жураківька висловилася щодо Світлани Лободи і Віри Брєжнєвої, які жили та будували свою кар’єру в Росії.

За словами акторки, вони давно зробили свій вибір та були причетні до того, що на територію України прийшли російські окупанти.

– Перед тим, як вони почали переказувати в Україну якісь гроші, скільки вони зробили для того, щоб сюди зайшла російська армія? Давайте покладемо на одну чашу терезів гроші, які вони зараз платять зі своїх мільйонних гонорарів, і те, що вони зробили, щоб ці тварюки сюди зайшли. Я пам’ятаю, як жалілася Лобода, що довкола бігали націоналісти і не давали їй жити в Україні, коли вона заходила на російський ринок. Я їх не слухала та не хочу починати. Свого часу вони зробили свій вибір, – сказала Жураківська.