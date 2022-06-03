Актриса Олеся Жураковская объяснила, почему в Украине нужно полностью забыть о русской культуре.

В интервью Алине Доротюк она призналась, что выросла на стихах Пушкина, а сейчас это творчество выступает в роли оружия против украинского народа.

– Сейчас война, когда есть только белое и черное. Чтобы не было таких разговоров, что “не все так однозначно”, нужно просто удалить это. Когда опухоль удаляют, то удаляют все метастазы и захватывают ткани вокруг них для того, чтобы не было проблемы. Дома делайте что хотите, а в государстве такого не должно быть. Но когда стихи Пушкина Безруков использует, как оружие, и сидит с гнусной харей и рассказывает. Следует понимать, что стихи Пушкина могут быть оружием, а не замечательной сказкой, — заявила она.

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Также Жураковская высказалась по поводу Светланы Лободы и Веры Брежневой, которые жили и строили свою карьеру в России.

По словам актрисы, они давно сделали свой выбор и были причастны к тому, что на территорию Украины пришли российские оккупанты.

– Перед тем, как они начали переводить в Украину какие-то деньги, сколько они сделали для того, чтобы сюда зашла российская армия? Давайте положим на одну чашу весов деньги, которые они сейчас платят со своих миллионных гонораров, и то, что они сделали, чтобы эти твари сюда зашли. Я помню, как жаловалась Лобода, что вокруг бегали националисты и не давали ей жить в Украине, когда она заходила на российский рынок. Я их не слушала и не хочу начинать. В свое время они сделали свой выбор, – сказала Жураковская.