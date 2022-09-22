Вечером 21 сентября в Украину вернулось 215 воинов, часть из которых — защитники Мариуполя, бойцы полка Азов. Этот обмен пленными стал одним из самых крупных с начала полномасштабной войны, развязанной Россией.

Весь интернет кишит фотографиями наших героев, ведь именно они — символ несокрушимости. О полке Азов знают во всем мире, поскольку он на протяжении долгого времени держал оборону Мариуполя. То, что украинские герои вернулись домой, вызвало слезы у каждого из нас и звезды шоу-бизнеса не стали исключением.

Как украинские селебрити отреагировали на освобождение героев Мариуполя — в материале.

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Лидер группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук отметил, что знал, что украинские воины вернутся домой и верил в это. Артист выразил благодарность всем, кто причастен к обмену наших пленных, однако подчеркнул, что мы должны освободить всех ребят.

— Новость, от которой захватывает дух! Группа защитников Мариуполя, включая командиров, освобождена из российского плена. Командира Азова Редиса, заместителя командира Калину в последний раз я слышал в тот день, когда они выходили из Азовстали, — рассказал музыкант.

Телеведущий СТБ Григорий Решетник сказал, что эта новость вызвала у него слезы.

— Азовцы дома! До слез. Слава Украине! Героям Слава! — Написал шоумен.

Жена Григория Кристина Решетник отметила, что сломить можно тело, но не дух.

— Главное, что они дома. За вас переживала вся страна! Азов — сталь, — написала она.

Певица Наталья Могилевская поделилась видео, на котором показаны первые минуты возвращения украинских пленных домой.

— Герои дома! Украине удалось вернуть 215 наших защитников и защитниц! — отметила артистка.

Блогер Сабина Мусина обнародовала момент общения командиров Азова с президентом Владимиром Зеленским. Также она отметила, что среди освобожденных — 10 иностранцев, которые воевали за Украину.

Актриса Ольга Сумская отметила, что это невероятная новость.

— С возвращением, герои! — написала она.

Ведущий Руслан Сеничкин сказал, что возвращение защитников Мариуполя — неописуемое чувство.

— Это что-то за пределами радости, — отметил он.

Ведущая Леся Никитюк подчеркнула, верила и знала, что наши герои окажутся дома.

— С возвращением… Какие новости. Верила и знала! Слава героям, — написала артистка.

Ведущий Андрей Бедняков отметил, что испытывает невероятную радость за тех, кто вернулся, а также за тех, кто их ждал.

— Это кого нужно было “поймать” в Харьковской области, что защитники Мариуполя уже не в плену. Хорошие новости. Семьи дождались своих. Я так рад за семьи, за детей, которые увидят родителей, за мам, которые увидят детей. Нет, я не плачу. Это просто что-то попало в глаза, — сказал Бедняков.

Певица Оля Цибульская призналась, что уже множество раз пересмотрела видео, на котором наши защитники возвращаются домой.

— Какое счастье, живы, дома! Сердце выскакивает из груди, я не представляю, что чувствуют они, что чувствуют их родные. И сколько счастья у нас у всех в сердце, и сколько боли осталось у тех, кто еще ждет своих родных. Я очень благодарна всем, кто помог сделать этот обмен и вернуть наших героев. Пусть все вернутся домой, — подчеркнула исполнительница.

Певица Тина Кароль отметила, что от этой новости у нее щемит в сердце.

— Краш, ты дома, Пташка, я иду на твое выступление. Ребята… Невероятные, — написала артистка.

Исполнительница Юлия Санина оставила у новости про возвращение пленных плачущие эмодзи и сердца.

— Вернули! — Лаконично написала певица.

Стоит отметить, что еще много наших героев находится в плену РФ. Мы ждем каждого домой!