Російський журналіст та критик, а також колишній член журі шоу Україна має талант Сергій Сосєдов поділився подробицями роману з українським співаком Петром Дмитриченком. Особистими почуттями чоловік поділився в інтерв’ю Алена, блин.

– Таких близьких стосунків там не було. Петя — чудовий артист та співак. Нічого такого не було — може, легкий роман. Це він знайшов мене — до того моменту я не знав про Петю. Він якось вийшов на мене і надіслав свої пісні. Він цікавий артист із чудовим голосом, – поділився подробицями свого особистого життя Сосєдов.

Сергій запевняє, що Петро “крутився” біля нього задля просування своєї кар’єри артиста. Критик зрозумів це відразу, але, крім роботи, він побачив симпатію між ними.

– Він людина досить світська. Дуже м’який та приємний. Якось виникла у нас така симпатія. Але сказати, що у нас був бурхливий роман…, – загадково зазначив Сосєдов.

Але критик запевняє – близьких сексуальних стосунків не було.

– Я б назвав це фліртом, а не стосунками. Я зрозумів, що він хоче просунутися в кар’єрі, але я сам готовий допомагати таким людям. І я б це робив і зараз, якби я мав такі можливості. Це мій тип співаків, але мода на такі голоси вже пішла, — додав Сергій.

Сосєдов поділився, що після цього Дмитриченко одружився, має доньку. Але провідний критик дав зрозуміти, що Петро – бісексуал.