Российский журналист и критик, а также бывший член жюри шоу Україна має талант Сергей Соседов поделился подробностями романа с украинским певцом Петром Дмитриченко. Личными чувствами мужчина поделился в интервью Алена, блин.

— Таких уж близких отношений там не было. Петя — прекрасный артист и певец. Ничего прямо такого не было — может, легкий роман. Это он меня нашел — до того момента я не знал о Пете. Он как-то вышел на меня и прислал свои песни. Он интересный артист с прекрасным голосом, – поделился подробностями своей личной жизни Соседов.

Сергей уверяет, что Петр “крутился” возле него для продвижения своей карьеры артиста. Критик понял это сразу, но помимо работы, он увидел симпатию между ними.

— Он человек довольно светский. Очень мягкий и приятный. Как-то возникла у нас такая симпатия. Но сказать что у нас был бурный роман… – загадочно отметил Соседов.

Но критик уверяет — близких сексуальных отношений не было.

— Я бы назвал это флиртом, а не отношениями. Я понял, что он хочет прjдвинуться в карьере, но я сам готов помогать таким людям. И я бы это делал и сейчас, если бы у меня были такие возможности. Это мой типаж певцов, но мода на такие голоса уже ушла, — добавил Сергей.

Соседов поделился, что после этого Дмитриченко женился, у него есть дочь. Но ведущей критик дал понять, что Петр — бисексуал.