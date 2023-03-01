Українська співачка Юлія Саніна з The Hardkiss розповіла про свою реакцію на роль ведучого на Євробаченні 2023. Зірка поділилася переживаннями та знайомством зі своїми колегами.

– Це була тиха радість. Я подумала, скільки попереду роботи і яка це відповідальність. Це були роздуми, чи готова я до цього. Мене турбувала увага до мене, відповідальність перед українцями. Я маю гідно впоратися із завданням, і просто зараз я готова. За цей рік ми перестали боятися – готові до нових викликів, – заявила артистка.

Юлія додала, що просто зараз максимально готується, зокрема й підтягує знання іноземних мов.

– Займаюся багато вивченням англійської мови, коучі, продумую образи. Ми багато спілкуємося з продюсерами і режисерами – це велика робота, – зізналася співачка.

Саніна вже встигла познайомитися зі своїми колегами – на Євробаченні 2023 року також вестимуть Грем Нортон, Ганна Веддінгем і Аліша Діксон.

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– Познайомилася з Нортоном. Я його велика фанатка. Він приємний, спокійний – багато розпитував про Україну. Дуже цікава людина, – заявила Юлія.

Про те, що Саніна стане ведучою Євробачення 2023 стало відомо наприкінці лютого. Артистка вестиме як півфінали, так і фінал. Усе це відбудеться в Ліверпулі в травні 2023 року.