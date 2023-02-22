Ведучою на Євробаченні 2023 року стане Юлія Саніна із The Hardkiss, а кореспондентом ‒ Тимур Мірошниченко.

Про це заявили у Суспільному.

Так, Юлія Саніна стане однією з чотирьох ведучих гранд-фіналу Євробачення-2023 ‒ він відбудеться вже 13 травня. Вона також вестиме півфінали конкурсу , які заплановано на 9 та 11 травня.

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Що ж до Тимура Мірошниченка на Євробаченні 2023, то він візьме на себе роль кореспондента ‒ з’являтиметься у відеовставках у прямому ефірі та вестиме пряму трансляцію церемонії відкриття конкурсу. Йому складе компанію колега з Ліверпуля Сем Куек. Також Тимур коментуватиме те, що відбувається, зі спеціально відведеної для цього кабіни на арені Liverpool.

Про те, що ведучим на Євробаченні 2023 року буде представник з України, стало відомо ще на початку лютого. Це стало можливим завдяки відкритості британців, які не лише погодились допомогти нам із проведенням заходу у своїй країні, а й зробити конкурс у стилі України.

Наприклад, навіть логотип Євробачення 2023 було створено за допомогою українського агентства Starlight Creative та британської компанії Superunion. Логотип конкурсу звучить як United by music та перекладається як Об’єднані музикою. Що ж до лого, то воно складається з різнокольорових сердець.