Український дует TamerlanAlena, який також є подружжям, в ексклюзивному інтерв’ю Фактам ICTV розповіли про виховання восьмирічного сина Тимура.

Зіркове подружжя розповіло про цінності, які прищеплюють хлопчику.

– Що складніше – бути артистами чи батьками?

Alena: Артистом бути зовсім нескладно. Ми все ж таки багато років разом співаємо та виступаємо. А от бути батьками і не помилитися десь – набагато складніше.

– Ми всі свої зусилля у вихованні Тимура спрямовуємо на те, щоб він міг самостійно робити вибір, щоб завжди знав, чого хоче, правильно розставляв пріоритети, йшов до своїх цілей, мріяв і, звісно, ​​був щасливим.

Tamerlan: Бути батьками – це така сама праця, як бути артистом. Це важко, але я вже не пам’ятаю життя до Тіми.

– У нас дуже теплі, дружні стосунки з сином. Щодня намагаємося допомогти в його становленні, підтримуємо всі його починання. Зі свого боку він нам дає стільки любові, що ми просто забуваємо про всі труднощі та проблеми.

– Яким ключовим цінностям ви навчаєте вашого сина?

Tamerlan: Бути чесним, справедливим, завжди прагнути здійснити свої мрії.

– Основний внесок – це сімейні цінності. Він бачить, які стосунки у мами з татом, і фіксує собі цю модель.

Alena: Вчимо, що перемога – це круто, до неї потрібно прямувати. А поразки потрібні для того, щоб яскравіше відчувати смак перемоги. Що треба шанувати оточуючих, але вміти постояти за себе.

Вірю, що діти народжуються вже особистостями, зі своїми особливими якостями. У цьому плані ми намагаємося не ламати дитину.

– Чи привчаєте Тимура до творчості?

Alena: Тимур у нас вельми різносторонній та талановитий хлопець, і я дуже радію цьому. Він і артист, і TikTok-блогер, і просто блогер, і футболіст (посміхається).

Ми спостерігаємо за ним, аналізуємо його навички, та дивимося, до чого його більше тягне. У нас простий підхід: ми не нав’язуємо те, що дитині не подобається.

– З часом він сам вибере область, у якій розвиватиметься. Піде він нашим шляхом або ні – це лише його вибір. Ми як батьки у будь-якому разі допомагатимемо йому розкритися.

Tamerlan: Ми не нав’язуємо своїх амбіцій, але він підтримує нашу творчість. Сам навіть іноді просить у автівці поставити наші треки, слухає та підспівує. Діти ростуть дуже швидко, і вбирають, як губки, всі моменти, які ми їм транслюємо. Необхідно уважно ставитися до всіх перемог дитини, до поразок, до її запитань та почуттів, у всьому підтримувати.

Наразі Тіма серйозно займається футболом, він цим горить. Я регулярно приходжу на його матчі, для нього важлива моя присутність і думка щодо тієї чи іншої гри. Зараз навіть думаємо відправити його до спортивного табору.