Украинский дуэт TamerlanAlena, которые также являются супругами, в эксклюзивном интервью Фактам ICTV рассказали о воспитании восьмилетнего сына Тимура.

Звездные супруги поведали о ценностях, которые прививают мальчику.

— Что сложнее – быть артистами или родителями?

Alena: Артистом быть совсем несложно, мы все же много лет вместе поем и выступаем. А вот быть родителями и не ошибиться где-то — намного сложнее.

— Мы все свои усилия в воспитании Тимура направляем на то, чтобы он мог самостоятельно делать выбор, чтобы всегда знал, чего хочет, правильно расставлял приоритеты, шел к своим целям, мечтал и, конечно, был счастлив.

Tamerlan: Быть родителями – это такой же труд, как и быть артистом. Это тяжело, но я уже не помню нашу жизнь до Тимы.

— У нас очень теплые, дружеские отношения с сыном. Каждый день стараемся помочь в его становлении, поддерживаем все его начинания. В свою очередь, он нам дает столько любви, что мы просто забываем обо всех трудностях и проблемах.

— Каким ключевым ценностям вы учите вашего сына?

Tamerlan: Быть честным, справедливым, всегда стремиться осуществить свои мечты.

— Основной вклад — это семейные ценности. Он видит, какие отношения у мамы с папой, и фиксирует себе эту модель.

Alena: Учим, что победа — это круто, к ней нужно стремиться. А поражения нужны для того, чтобы ярче ощущать вкус победы. Что нужно уважать окружающих, но уметь постоять за себя.

Верю, что дети рождаются уже личностями, со своими особенными качествами. В этом плане мы стараемся не ломать ребенка.

— Приучаете ли вы Тимура к творчеству?

Alena: Тимур у нас очень разносторонний и талантливый парень, и я очень радуюсь этому. Он и артист, и TikTok-блогер, и просто блогер, и футболист (улыбается).

Мы наблюдаем за ним, анализируем его навыки, и смотрим, к чему его больше тянет. У нас простой подход: мы не навязываем то, что ребенку не нравится.

— Со временем он сам выберет область, в которой будет развиваться. Пойдет он по нашему пути или нет — это только его выбор. Мы как родители в любом случае будем помогать ему раскрыться.

Tamerlan: Мы не навязываем свои амбиции, но он поддерживает наше творчество. Сам даже иногда просит в машине поставить наши треки, слушает и подпевает.

Дети растут очень быстро, и впитывают, как губки, все моменты, которые мы им транслируем. Необходимо внимательно относиться ко всем победам ребенка, к поражениям, к его вопросам и чувствам, во всем поддерживать.

Сейчас Тима серьезно занимается футболом, он этим горит. Я регулярно прихожу на его матчи, для него важно мое присутствие и мнение по поводу той или иной игры. Теперь даже думаем отправить его в спортивный лагерь.