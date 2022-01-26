Американський актор та зірка серіалу Гра Престолів Пітер Дінклейдж розкритикував кіностудію Disney за роботу над ремейком Білосніжка і сім гномів.

Він назвав сюжет “старомодною історією” та був здивований, що Білосніжку гратиме латиноамериканська актриса Рейчел Зеглер.

– Я був трохи спантеличений, коли вони так пишалися тим, що обрали латиноамериканську акторку на роль Білосніжки. Але ви все ще розповідаєте історію про Білосніжку та сімох карликів. Зробіть крок назад та подивіться на те, що ви робите. Я не бачу в цьому сенсу. Ви прогресивні в одних питаннях, але все ще створюєте цю відсталу історію про сімох карликів, які разом живуть у печері. Навіщо ви це робите? – сказав актор.

Пітер Дінклейдж додав, що за свою кар’єру неодноразово намагався зруйнувати стереотипи про карликів, проте це не допомогло.

Варто зазначити, що актор має одну з форм карликовості, ахондроплазію. Його ріст становить 135 сантиметрів.

Кіностудія Disney вже відповіла на критику актора, зазначивши, що компанія консультувалися із членами спільноти карликів, щоб уникнути вкорінення стереотипів.

– Ми з нетерпінням чекаємо на можливість поділитися з вами більшою інформацією про фільм, коли він буде запущений у виробництво після тривалого періоду підготовки, – йдеться в заяві.

Нагадаємо, що зйомки ремейку мають розпочатися у 2022 році. Роль Білосніжки зіграє акторка Рейчел Зеглер, а злу королеву – Галь Гадот.

Режисером стрічки виступить Марк Уебб, який зняв такі картини, як 500 днів літа, Чому жінки вбивають та Обдарована.