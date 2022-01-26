Американский актер и звезда сериала Игра Престолов Питер Динклейдж раскритиковал киностудию Disney за работу над ремейком Белоснежка и семь гномов.

Он назвал сюжет “старомодной историей” и был удивлен, что Белоснежку будет играть латиноамериканская актриса Рэйчел Зеглер.

— Я был немного озадачен, когда они так гордились тем, что выбрали латиноамериканскую актрису на роль Белоснежки. Но вы все еще рассказываете историю о Белоснежке и семи карликах. Сделайте шаг назад и посмотрите на то, что вы делаете. Я не вижу в этом смысла. Вы прогрессивны в одних вопросах, но все еще создаете эту отсталую историю о семи карликах, вместе живущих в пещере. Зачем вы это делаете? – сказал актер.

Питер Динклейдж добавил, что за свою карьеру не раз пытался разрушить стереотипы о карликах, однако это не помогло.

Следует отметить, что актер имеет одну из форм карликовости, ахондроплазию. Его рост составляет 135 сантиметров.

Киностудия Disney уже ответила на критику актера, отметив, что компания консультировалась с членами сообщества карликов во избежание укоренения стереотипов.

– Мы с нетерпением ждем возможности поделиться с вами большей информацией о фильме, когда он будет запущен в производство после длительного периода подготовки, – говорится в заявлении.

Напомним, что съемки ремейка должны начаться в 2022 году. Роль Белоснежки сыграет актриса Рэйчел Зеглер, а злую королеву – Галь Гадот.

Режиссером фильма выступит Марк Уэбб, снявший такие картины, как 500 дней лета, Почему женщины убивают и Одаренная.