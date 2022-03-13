Американська виконавиця Ракель Рейнс виконала національний гімн України, щоб привернути увагу світу до повномасштабної війни на території нашої держави.

В ексклюзивному коментарі Фактам ICTV вона зізналася, що дуже прониклася змістом гімну, а перед записом відео слухала його годинами протягом двох днів.

– Я натхненна та зворушена тим, як українці продемонтрували стійкість і патріотизм. І я відчуйдушно хотіла заспівати національну пісню України, щоб привернути більше уваги до цієї жахливої війни. Як я вивчила гімн? Просто слухала його два дні годинами, а потім пішла і заспівала під мостом, де виконую усі решта пісень. Можливо деякі слова незграбні у виконанні, тому що української я взагалі не знаю. Я виписала собі слова, вичитала переклад і настільки прониклася змістом, що вдалося виконати від душі, – сказала співачка.

Ракель ніколи не була в Україні, проте має тут багато друзів. Вона впевнена у перемозі нашої держави і щиро вірить в український народ.

– Найменше, що я можу зробити, співати заради українців, щоб про вас знали усі. Наші новини переповнені інформацією про варварську війну росіян проти України. Усі газети і телебачення розповідають про вашу відважність! Те, як ви протистоїте Росії – це шалений героїзм. Ми бачимо, що Путін програє, що він просто жалюгідний і його поведінка не піддається аналізу. Я хочу щоб наші політики зараз ухвалювали правильні рішення, я хочу від них рішучості! – сказала Ракель.

Читайте також: Джаред Лето знову підтримав українців та заспівав пісню про Одесу

Фото: Ракель Рейнс