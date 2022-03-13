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Це шалений героїзм: Ракель Рейнс про війну в Україні та виконання гімну

14 Березня 2022, 01:58
Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle Наталя Луценко Спеціальна кореспондентка міжнародного відділу програми Факти ICTV
Ракель Рейнс

Американська виконавиця Ракель Рейнс виконала національний гімн України, щоб привернути увагу світу до повномасштабної війни на території нашої держави.

В ексклюзивному коментарі Фактам ICTV вона зізналася, що дуже прониклася змістом гімну, а перед записом відео слухала його годинами протягом двох днів.

– Я натхненна та зворушена тим, як українці продемонтрували стійкість і патріотизм. І я відчуйдушно хотіла заспівати національну пісню України, щоб привернути більше уваги до цієї жахливої війни. Як я вивчила гімн? Просто слухала його два дні годинами, а потім пішла і заспівала під мостом, де виконую усі решта пісень. Можливо деякі слова незграбні у виконанні, тому що української я взагалі не знаю. Я виписала собі слова, вичитала переклад і настільки прониклася змістом, що вдалося виконати від душі, – сказала співачка.

@raquelreigns Reply to @eliz49er this #american stands with #ukraine #fyp #foryou #ukrainenationalanthem #ukrainians #nationalanthemofukraine ♬ original sound – Raquelreigns????⚓️

Ракель ніколи не була в Україні, проте має тут багато друзів. Вона впевнена у перемозі нашої держави і щиро вірить в український народ.

– Найменше, що я можу зробити, співати заради українців, щоб про вас знали усі. Наші новини переповнені інформацією про варварську війну росіян проти України. Усі газети і телебачення розповідають про вашу відважність! Те, як ви протистоїте Росії – це шалений героїзм. Ми бачимо, що Путін програє, що він просто жалюгідний і його поведінка не піддається аналізу. Я хочу щоб наші політики зараз ухвалювали правильні рішення, я хочу від них рішучості! – сказала Ракель.

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Фото: Ракель Рейнс

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Війна в Україні
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