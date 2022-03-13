Американская исполнительница Ракель Рейнс исполнила национальный гимн Украины, чтобы привлечь внимание мира к полномасштабной войне на территории нашего государства.

В эксклюзивном комментарии Фактам ICTV она призналась, что очень прониклась содержанием гимна, а перед записью видео слушала его часами в течение двух дней.

— Я вдохновлена ​​и тронута тем, как украинцы продемонстрировали стойкость и патриотизм. И я очень хотела спеть национальную песню Украины, чтобы привлечь больше внимания к этой ужасной войне. Как я выучила гимн? Просто слушала его два дня часами, а потом пошла и спела под мостом, где исполняю все остальные песни. Возможно, некоторые слова неловкие в исполнении, потому что украинского я вообще не знаю. Я выписала себе слова, вычитала перевод и настолько прониклась содержанием, что удалось исполнить от души, – сказала певица.

Ракель никогда не была в Украине, хотя у нее здесь много друзей. Она уверена в победе нашего государства и искренне верит в украинский народ.

— Наименьшее, что я могу сделать, петь ради украинцев, чтобы о вас знали все. Наши новости переполнены информацией о варварской войне россиян против Украины. Все газеты и телевидение рассказывают о вашей отважности! То, как вы противостоите России – это безумный героизм. Мы видим, что Путин проигрывает, что он просто жалкий и его поведение не поддается анализу. Я хочу, чтобы наши политики сейчас принимали правильные решения, я хочу от них решимости! — сказала Ракель.

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Фото: Ракель Рейнс