Зірка Голівуду Лієв Шрайбер та його дружина Тейлор Нейсен оголосили про народження їхньої першої спільної дитини. Дівчинку назвали Хейзел Бі.

Щасливий батько поділився із підписниками милими фото. На першій – крихітна ручка стискає його великий палець, на другій – він показав маленьку ніжку. Актор зазначив, що маленька зʼявилася на світ рано-вранці 27 серпня. Проте, новину 55-річний Шрайбер повідомив лише зараз.

Лауреат премії Тоні додав, що Хейзел Бі – це просто щастя. Крім того, Лієв Шрайдер уточнив, що його донька та 31-річна дружина Тейлор Нейсен почувають себе добре.

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– Мама та дитина дуже щасливі і здорові. Дякую всім за любов та підтримку! – звернувся до шанувальників режисер.

Тепер разом із Хейзел Бі Шрайбер має трьох дітей. Від стосунків з Наомі Воттс у нього зʼявилося двоє синів: старшому вже 16 років, молодшому – 14. Пара була разом 11 років, про свій розрив Воттс та Шрайбер оголосили у 2016 році.

Лієв Шрайбер підтримує Україну. Після повномасштабного вторгнення Росії він приїхав до Львова, де поринув у волонтерську діяльність. Знаменитість продовжує допомагати нашій країні, регулярно згадує Україну в своїх постах та слідкує за ситуацією. В одному з останніх повідомлень привітав Олександра Усика з перемогою над суперником з Британії Даніелем Дюбуа, звернувшись до нього українською.