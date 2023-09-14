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Це просто щастя: у друга України Лієва Шрайбера та Тейлор Нейсен народилася донька

14 Вересня 2023, 13:17
Тетяна Штерєва редакторка розділу Lifestyle
Лієв Шрайбер Тейлор Нейсен
Джерело: Getty Images

Зірка Голівуду Лієв Шрайбер та його дружина Тейлор Нейсен оголосили про народження їхньої першої спільної дитини. Дівчинку назвали Хейзел Бі.

Щасливий батько поділився із підписниками милими фото. На першій – крихітна ручка стискає його великий палець, на другій – він показав маленьку ніжку. Актор зазначив, що маленька зʼявилася на світ рано-вранці 27 серпня. Проте, новину 55-річний Шрайбер повідомив лише зараз.

Лауреат премії Тоні додав, що Хейзел Бі – це просто щастя. Крім того, Лієв Шрайдер уточнив, що його донька та 31-річна дружина Тейлор Нейсен почувають себе добре.

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– Мама та дитина дуже щасливі і здорові. Дякую всім за любов та підтримку! – звернувся до шанувальників режисер.

Тепер разом із Хейзел Бі Шрайбер має трьох дітей. Від стосунків з Наомі Воттс у нього зʼявилося двоє синів: старшому вже 16 років, молодшому – 14. Пара була разом 11 років, про свій розрив Воттс та Шрайбер оголосили у 2016 році.

Лієв Шрайбер підтримує Україну. Після повномасштабного вторгнення Росії він приїхав до Львова, де поринув у волонтерську діяльність. Знаменитість продовжує допомагати нашій країні, регулярно згадує Україну в своїх постах та слідкує за ситуацією. В одному з останніх повідомлень привітав Олександра Усика з перемогою над суперником з Британії Даніелем Дюбуа, звернувшись до нього українською.

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