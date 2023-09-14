Звезда Голливуда Лиев Шрайбер и его жена Тейлор Нейсен объявили о рождении их первого общего ребенка. Девочку назвали Хейзел Би.

Счастливый отец поделился с подписчиками милыми фото. На первой – крошечная ручка сжимает его большой палец, на второй – он показал маленькую ножку. Актер отметил, что малышка появилась на свет рано утром 27 августа. Однако, новость 55-летний Шрайбер сообщил только сейчас.

Лауреат премии Тони добавил, что Хейзел Би – это просто счастье. Кроме того, Лиев Шрайдер уточнил, что его дочь и 31-летняя жена Тейлор Нейсен чувствуют себя хорошо.

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– Мама и ребенок очень счастливы и здоровы. Спасибо всем за любовь и поддержку! – обратился к поклонникам режиссер.

Теперь вместе с Хейзел Би у Шрайбера трое детей. От отношений с Наоми Уоттс у него появилось два сына: старшему уже 16 лет, младшему — 14. Пара была вместе 11 лет, о своем разрыве Уоттс и Шрайбер объявили в 2016 году.

Лиев Шрайбер поддерживает Украину. После полномасштабного вторжения России он приехал во Львов, где окунулся в волонтерскую деятельность. Он продолжает помогать нашей стране, регулярно вспоминает Украину в своих постах и следит за ситуацией. В одном из последних сообщений поздравил Александра Усика с победой над соперником из Британии Даниэлем Дюбуа, обратившись к нему на украинском языке.