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Це портал з Дивних див: фанати розкритикували нове тату Біллі Айліш

19 Жовтня 2023, 20:41
Тетяна Штерєва редакторка розділу Lifestyle
Біллі Айліш
Джерело: Depositphotos

Попзірка Біллі Айліш вразила шанувальників величезним татуюванням на всю спину. На світлині, що привернула увагу фанатів, власниця Греммі лежить на животі з оголеною спиною.

Знімок співачка опублікувала в Instagram, де на неї підписані 110 млн людей. Причому вона сховала його в каруселі інших світлин. Пост Біллі ніяк не підписувала, супроводивши його лише емодзі у вигляді ножиць.

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Проте, у соцмережах завірусилася саме світлина з татуюванням. Особливо ремствують користувачі Twitter. У них це фото викликало просто бурю емоцій.

коментар тату Айліш

Фото: скриншот з Twitter/Jay

 – Мені здалося це портал з серіалу Дивні дива, – написав користувавач з ніком Jay.

коментар тату Айліш

Фото: скриншот з Twitter/Slade Grant

– Це я малюю на свої парті в середній школі, коли мені нудно, – прокоментував побачене підписник на імʼ я Slade Grant.

коментар тату Айліш

Фото: скриншот з Twitter/Collins

– Майстер тату вочевидь закрив очі, коли творив це? – поцікавився фоловер Collins.

І подібних цим коментарів чимало. Дехто припустив, що Біллі Айліш перебуває у стадії зірки, якій хочеться творити дикі речі. Проте, співачка якось вже відповідала на закиди хейтерів, нагадуючи, що вона зі своїм тілом владна робити, що хоче.

Важко сказати, коли саме знаменитість зробила тату, але воно доповнило попередні. В зірки є татуювання на грудях із власним прізвищем, дракон на стегні та зграйка фей на руці.

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Джерело
Daily Mail
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