Попзірка Біллі Айліш вразила шанувальників величезним татуюванням на всю спину. На світлині, що привернула увагу фанатів, власниця Греммі лежить на животі з оголеною спиною.

Billie Eilish reveals new back tattoo. pic.twitter.com/nvJW1W8W4J — Pop Base (@PopBase) October 18, 2023

Знімок співачка опублікувала в Instagram, де на неї підписані 110 млн людей. Причому вона сховала його в каруселі інших світлин. Пост Біллі ніяк не підписувала, супроводивши його лише емодзі у вигляді ножиць.

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Проте, у соцмережах завірусилася саме світлина з татуюванням. Особливо ремствують користувачі Twitter. У них це фото викликало просто бурю емоцій.

– Мені здалося це портал з серіалу Дивні дива, – написав користувавач з ніком Jay.

– Це я малюю на свої парті в середній школі, коли мені нудно, – прокоментував побачене підписник на імʼ я Slade Grant.

– Майстер тату вочевидь закрив очі, коли творив це? – поцікавився фоловер Collins.

І подібних цим коментарів чимало. Дехто припустив, що Біллі Айліш перебуває у стадії зірки, якій хочеться творити дикі речі. Проте, співачка якось вже відповідала на закиди хейтерів, нагадуючи, що вона зі своїм тілом владна робити, що хоче.

Важко сказати, коли саме знаменитість зробила тату, але воно доповнило попередні. В зірки є татуювання на грудях із власним прізвищем, дракон на стегні та зграйка фей на руці.